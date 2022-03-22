بعد مناشدة والدته ونداء 218.. إطلاق سراح العوكلي المعتقل قسراً

بعد ساعات من مناشدات والدته والنداء الذي تم توجيهه عبر 218 في برنامج البلاد، أفرجت السلطات الأمنية عن المواطن جمال العوكلي بعد أن تم اعتقاله قسراً واقتياده من منزله قبل أكثر من أسبوع.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العوكلي الأسبوع الفائت، على خلفية تنظيمه لمظاهرة هاجم من خلالها عدداً من الشخصيات السياسية في ليبيا، وانتقد فيها الوضع المعيشي السيئ، كما انتقد أصحاب الولاءات المطلقة لبعض السياسيين.

وتطرق برنامج البلاد في حلقته التي بثت يوم السبت 19 مارس إلى قضية العوكلي مخصصاً مساحة لها، بالإضافة إلى الحديث عن ظاهرة الاعتقال والإخفاء القسري واختطاف أصحاب الرأي، أو المتظاهرين الذين خرجوا ضد البرلمان ومجلس الدولة وحكومة الدبيبة في شرق ليبيا.

وباتت ظاهرة الإخفاء القسري لأصحاب الرأي ظاهرة منتشرة في عموم أنحاء ليبيا، تحت ذرائع مختلفة للاعتقال من دعم للإسلاميين أو دعم لجهة سياسية معينة أو دعم لخصوم سياسيين حسب المنطقة الجغرافية للحادثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية