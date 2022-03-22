نائب السفير البريطاني خلال لقائه بصنع الله: المملكة المتحدة تتطلع للمساهمة في تطوير قطاع النفط الليبي

إستقبل المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط أمس الاثنين بمقر المؤسسة بطرابلس، نائب سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا كيث إنجلش والوفد المرافق لها.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة وشركاتها مع الشركات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة، وفتح افاق جديدة للاستثمار، وقام صنع الله باستعراض مختلف نشاطات المؤسسة وشركاتها، والتحديات التي يواجهها قطاع النفط في ظل شح الموارد المالية،.

مؤكدآ ،أن المؤسسة بالرغم من صعوبة الظروف التي يمر بها قطاع النفط الليبي، لن تتوانى عن القيام بمسؤولياتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج واستدامته لدعم اقتصاد البلاد

كما أكدت نائب السفير كيث انجلش على أن المملكة المتحدة تتطلع إلى توسيع افاق التعاون، والمساهمة في تطوير قطاع النفط الليبي من خلال دخول وعودة شركات الطاقة البريطانية الرائدة للاستثمار في ليبيا.