سفارة ليبيا بالقاهرة: علاج المرضى الليبيين متوقف على إحالة المخصصات المالية

قال سفير ليبيا بالقاهرة محمد عبد العالي، بأن السفارة تترقب انفراجة في ملف علاج المرضى في الساحة المصرية، عبر إحالة المخصصات المالية خلال أيام.

وبحضور اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المرضى ورئيس المكتب الصحي المكلف، أضاف عبد العالي خلال لقائه عدداً من المرضى ومرافقيهم بمقر السفارة، أمس الاثنين، ، أن المشكلة المتعلقة بعلاج المرضى تكمن في عدم إحالة أي مخصصات مالية لعلاج المرضى منذ فترة طويلة، على الرغم من المناشدات المتكررة بهذا الشأن.

ومن الجدير بالذكر، أن ديوان المحاسبة قد طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي بالإفراج عن المخصصات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في الخارج، محذراً من تأثير التأخير في صرف هذه المخصصات على أوضاع المرضى في الخارج بعد توقف المصحات والمستشفيات عن استقبالهم