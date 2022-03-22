مصرف الصحاري عين زارة: استئناف العمل من اليوم بعد عودة الاتصال الشبكي

أفاد مصرف الصحارى عين زارة في بيان له عبر صفحته الرسمية، أنه سيتم استئناف العمل واستقبال الزبائن وتقديم خدماته المصرفية المتاحة لهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وذلك بعد أن أكدت إدارة المصرف ،عن عودة الاتصال الشبكي للمنظومة المصرفية بعد اصلاح كوابل الالياف البصرية المغذية للمصرف .

مهيبآ في بيانه بكل من له علاقة بموضوع المحافظة على غرف الكوابل البصرية ضرورة اتخاذ الاجراءات بشأن حماية هذه الغرف بالشكل المطلوب من مياه الامطار وحرق القمامة بجوارها تفاديا لحدوث اعطال تعرقل المصرف في تقديم خدماته للزبائن.

كما أشاد المصرف بكافة الجهود التي بذلتها الفرق الفنية التابعة له ولشركة هاتف ليبيا على إصلاح الخلل الفني.

وفي هذا السياق، كانت إدارة المصرف قد وجهت اعتذارا لزبائنها في وقت سابق على انقطاع الاتصال الشبكي للمنظومة المصرفية، نتيجة انقطاع كوابل الالياف البصرية الواصل للمصرف بغرف الاتصالات بطريق الكماليات بسبب احتراق القمامة