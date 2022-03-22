صنع الله: بحثتُ مع «شركة إيني» مساهمتها في رفع القدرة الإنتاجية والاحتياطيات الغازية

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، وفداً رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية.

ويتكون الوفد الإيطالي، من غويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات للموارد الطبيعية، ولوكا فينياتي مدير التنقيب والإنتاج، وأنطونيو بانزا رئيس منطقة شمال أفريقيا، وأنطونيو ماسيميليانو بالدازاري المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا فرع طرابلس.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتحسين عمليات الإنتاج.

كما تم التطرق إلى مشروع تطوير التراكيب البحرية (أ – هـ ) والطرق الكفيلة لإنجازه في أقرب وقت ممكن وبالصورة المثلى للمساهمة في رفع معدلات القدرة الإنتاجية ورفع الاحتياطيات الغازية، لدعم الاقتصاد الوطني.