الداخلية: نبحث التعاون مع هولندا لمكافحة تزوير المستندات الرسمية

التقى مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، امس الإثنين، مع عدد من مسئولي السفارة الهولندية لدى ليبيا ” فيفان هاوخن مستشارة ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الهولندية لدى ليبيا، ومارسيلو نوقارد الملحق الأمني الإقليمي لليبيا وتونس والجزائر ومصر”

وبحث المسؤولون خلال الاجتماع تعزيز سبل التعاون مع هولندا في مختلف المجالات الأمنية من مكافحة تزييف وتزوير المستندات والوثائق الرسمية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتحقيقات الجنائية والمعامل والمختبرات الجنائية.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، “مدير الإدارة ورئيس مكتب التعاون الدولي ورئيس مكتب المراسم ورئيس مكتب الجودة وتطوير الأداء ورئيس قسم الشؤون الأوروبية بالإدارة”.

وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك”

واختتم الاجتماع بالتنسيق لزيارة مقر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وجهاز المباحث الجنائية ومكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.