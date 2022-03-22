صنع الله يطلع «سفير الاتحاد الأوروبي» على وضع قطاع النفط ويشكو من شحّ التمويل

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإثنين، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط والمتمثل في شحّ التمويل وافتقار المؤسسة الوطنية للنفط للميزانيات اللازمة التي ستمكنها من تسيير أعمال القطاع والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للخزانات والبنى التحتية التي تضررت في الحروب الماضية، وكذلك الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها.

وثمّن السفير خوسيه، الجهود الكبيرة التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط في حفاظها على استمرارية العملية الإنتاجية واستدامتها رغم الظروف الصعبة والتي كانت دوماً الرافد الأساسي والعمود الفقري لاقتصاد الدولة الليبية.

وأكد خوسيه، دعم بعثة الاتحاد الأوروبي الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ودورها الفني وغير السياسي.