عودة الرحلات الجوية ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير عام مطار معيتيقة الدولي لطفي الطبيب عن استئناف الرحلات الداخلية بعد توقف دام 19 يوما اليوم الثلاثاء.

وقال الطبيب لوكالة أخبار ليبيا 24، إن الرحلات الداخلية ستعود من وإلى مطار معيتيقة مع مطارات المنطقة الشرقية. كما هي مجدولة بالمطار من شركات الطيران.

وفي سياق متصل، أكد مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي ببنغازي أسامة الفرجاني عودة الرحلات الداخلية من وإلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وقال الفرجاني في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، إن مطار بنينا الدولي يستقبل حوالي خمس رحلات داخلية كمتوسط للرحلات.

وقال تلفزيون المسار إن فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات الداخلية بين مطار معيتيقة ومطارات المنطقة الشرقية. تم بتعليمات شفهية من مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لمصلحة الطيران المدني.

وأكد حساب معيتيقة إيربورت نيوز على موقع فيسبوك استئناف الرحلات الداخلية بشكل طبيعي بين مطار معيتيقة الدولي. وكل المطارات بالمنطقة الشرقية اعتباراً من يوم الثلاثاء 22/3/2022.