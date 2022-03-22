الوطنية للنفط تعلن حل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرعها في بنغازي

العنوان – بنغازي

أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم حل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

وذكرت المؤسسة أن حل المشكلة تم بعد تواصل بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النائب عيسى العريبى.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم إصدار التعليمات للإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وأفاد صنع الله أن الفضل في تجاوز هذه العقبة كان بجهود النائب عيسى العريبى الذي لعب دوراً بارزاً، أدى في نهاية المطاف إلى الوصول إلي حل لهذه المشكلة.