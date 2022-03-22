بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء أجواء باردة مع رياح شمالية نشطة على اغلب المناطق بينما تتكاثر السحب على الشمال الشرقي وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين(14-18) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية يصحبها سقوط حبات البرد علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(12- 17) مْ، ولاتتجاوز(09) مْ، على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-25) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 21) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:19)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:06).