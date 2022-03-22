الارصاد: انخفاض ملحوظ للحرارة وأمطار متفرقة على هذه المناطق.. وتقلبات جديدة نهاية الاسبوع

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 22/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على اغلب مناطق شمال ليبيا نتيجة لتأثرها بكتلة هوائية باردة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على ساحل الشمال الشرقي يصحبها احيانا سقوط حبات البرد على مناطق الجبل الاخضر، مع رياح نشطة نسبيا على بعض المناطق.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها علي أغلب مناطق الشمال تتراوح مابين(13- 18) مْ، ولا تتجاوز(10) مْ، على مناطق الجبل الأخضر، ومابين ( 19 – 25 ) مْ على مناطق الجنوب.

ومن المتوقع بمشيئة الله ان تتأثر مناطق غرب ليبيا بإمتداد منخفض صحراوي نهاية الاسبوع يسبب في تقلبات جوية على هذه المناطق. والله اعلم