اجتماع أممي تشاوري حول قواعد الانتخابات الليبية اليوم

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماعات تشاورية مع مشرعين بشأن قواعد الانتخابات ستبدأ اليوم الثلاثاء، برغم أن البرلمان المتمركز في شرق البلاد لم يحدد بعد ممثليه في لجنة مشتركة بشأن الأمر.

والاجتماعات جزء من مبادرة لمستشارة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، تدعمها الدول الغربية لتجاوز مواجهة بين حكومتين متنافستين في البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان إنها تتوقع “أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة”.

جاءت أحدث أزمة في ليبيا بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول الماضي، قبل أيام من الاقتراع وسط خلافات حول القواعد الحاكمة لها.