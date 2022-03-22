النحيب: مبادرة ويليامز فاشلة ولن تنجح ولديها خطة بديلة ستقدمها باللحظة الأخيرة

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب بدر النحيب إن مبادرة ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة فاشلة وهي تعرف أنها لن تنجح ولديها خطة بديلة ستقدمها في اللحظة الأخيرة.

النحيب أشار في تصريح صحفي وفقاً لموقع قناة “ليبيا الحدث” أن ويليامز تريد تشكيل كيان جديد، لأنها تعرف أن اللجنة المشتركة للقاعدة الدستورية لن تنجح في مهامها، فمجلس النواب قدم خارطة كاملة للقاعدة الدستورية والانتخابات، وحكومة فتحي باشاغا ستبدأ عملها هذا الأسبوع.

ولفت إلى أن النواب سيسلم ويليامز أسماء الـ12 عضوا للجنة المشتركة للقاعدة الدستورية، وهو يعرف مسبقا أنها فاشلة، فالبرلمان سيتعاطى مع مبادرة ويليامز بسبب الاتهامات بالتعطيل التي تمثل ضغطا كبيرا بحسب قوله.

كما شدد على أن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري اتفق مع البرلمان على خارطة الطريق، و56 عضوا من الدولة زكوا الحكومة ثم عملوا على تخريب المشروع الليبي- الليبي.

وأوضح أن المشري كل يوم برأي، ومجلس الدولة متقلب وبعد موافقته على مشروع النواب انقلب وتراجع عن تأييده، فالمسألة الدستورية متعثرة بسبب تعنت بعض الأطراف بشأن شروط الترشح وعلى رأسها مجلس الدولة.

وأكد على أن التعنت يستهدف إقصاء فئات من الليبيين من الترشح مثل العسكريين ومزدوجي الجنسية وأبناء الأم غير الليبية، فالترشح يجب أن يكون متاحا لكل الليبيين وصندوق الاقتراع هو الفيصل”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية