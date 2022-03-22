دعم التوافق بين مجلسي النواب والدولة.. على رأس مباحثات المنفي وقنان

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رفقة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة سالم قنان؛ الجهود الداعمة للتوافق بين مجلسي النواب والدولة في اتجاه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وناقش الطرفان في اللقاء الذي جمعهما في طرابلس، الاثنين، المطلب الشعبي بأهمية إجراء استحقاقات المرحلة على أسس دستورية تتفق عليها جميع الأطراف، بالإضافة إلى سبل بناء دولة آمنة ومستقرة، وفق منشور الرئاسي.

يُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رحب، في وقت سابق، بمبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز الداعية لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

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