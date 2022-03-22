لقاء «تيار أبو سهمين»: نرفض إدراج قوانين البرلمان الانتخابية في مبادرة ستيفاني

أعلن الاجتماع الذي عقده ما يسمى بـ«تيار يا بلادي» الذي يقوده نوري أبو سهمين، رفضه إدراج قوانين البرلمان الانتخابية في مبادرة ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، بحسب وصفه.

وقال بيان صادر عن التيار: “بدعوة من تيار يا بلادي عُقد لقاءٍ تشاوري جمع عدداً من السياسيين والقانونيين والنشطاء حول مستجدات المشهد السياسي الليبي والمبادرات السياسية المطروحة”.

وأضاف البيان “دار خلال اللقاء الذي جرى بمقر تيار يا بلادي بطرابلس نقاشٌ حواري حول الثوابت الوطنية والهواجس حيال ما تم إقراره والتجهيز له من مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة أو ما يعرف بحوار (6 + 6) والتي أجمع الحاضرون على ألا يسلم بمخرجاتها مسبقا بل أن يرحب بها كفكرة فقط حتى تستكمل البعثة عرض رؤيتها ومشروعها لهذه المبادرة”، وفقا لتعبيره.

وتابع “طالبوا بأن يراعى عدم تكرار أخطاء وخطايا القاعدة الدستورية والقوانين المفصلة من قبل مجلس النواب والتي ستكون مرفوضة في حال تكرارها أو إدخالها ضمن المبادرة الجديدة”، على حد قوله.

واستطرد “كما ناقش المشاركون السيناريوهات البديلة في حال فشل مبادرة البعثة وضرورة توحيد الصف المدني الوطني نحو إجراء انتخابات برلمانية أولا وترحيل الرئاسية إلى ما بعد إقرار دستور دائم”، بحسب حديثه.