الأرصاد: أجواء باردة وفرصة لهطول أمطار متفرقة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن ملامح الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من الثلاثاء.

وفي الملخص العام، أوضح المركز أن الأجواء ستكون باردة مع رياح شمالية نشطة على أغلب المناطق بينما تتكاثر السحب على الشمال الشرقي وفرصة هطول أمطار متفرقة، وفيما يلي بقية التوقعات:

رأس جدير حتى سرت- سهل الجفارة– جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين(14-18) مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: فرصة هطول أمطار متفرقة على المناطق الساحلية يصاحبها سقوط حبات البرد على بعض مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(12- 17) مْ، ولا تتجاوز(09) مْ، على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19-25) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 21) مْ

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