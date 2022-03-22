في سابقة غريبة من نوعها.. مرشحو مجلس النواب يشكلون «تجمع» من رئيس ونائبين

في سابقة غريبة من نوعها، شكل مرشحو مجلس النواب كيانًا أطلقوا عليه اسم “تجمع مرشحي مجلس النواب”، ودعا ذلك التجمع أعضائه ومنتسبيه للاجتماع الخميس المقبل، بمقر منتدى المناضل بشير السعداوي بطريق السبعة، لاختيار رئاسته وتشكيل لجانه.

وأوضح التجمع بحسب بيان متداول، أن محاور اللقاء ستشمل “عرض التعديلات والإضافات التي أجريت على النظام الداخلي للتجمع”، كما سيتم خلال ذلك اللقاء “اختيار رئيس ونائبين ومتحدث إعلامي وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان”.

وختم البيان موضحًا أنه خلال اللقاء سيتم” تلاوة البيان التأسيسي للتجمع وإعلان انطلاق عمله من خلال اللجان”.