أبوجناح يبحث مع وزير الصحة الأردني تسديد جزء من الديون المستحقة على ليبيا

العنوان – عمان

ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح مع وزير الصحة الأردني فراس الهواري مسألة تسديد الدولة الليبية لجزء من الديون المستحقة.

وأكد أبوجناح أن عمل اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة الليبية والتي تعمل لمراجعة الديون المستحقة على الدولة الليبية لدى الدولة الأردنية أن عملها قارب على الانتهاء تمهيدًا لسداد الديون كلياً.

وبحث بوجناح والهواري خلال زيارة رسمية أجراها أبوجناح للمملكة الأردنية الهاشمية ملف التعاون وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة وإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة في المجال الصحي.

وأكد بوجناح خلال اجتماعه مع مدراء المستشفيات الأردنية على عملية توطين العلاج بالداخل خاصًة للتخصصات النادرة وغير الموجودة في ليبيا.