الثلوج تغطي مرتفعات الجبل الأخضر في توقيت غير معتاد

تساقطت كميات من الثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر، الثلاثاء، في حدث غير معتاد، تزامن مع دخول كتلة هوائية باردة تركزت في المنطقة الشرقية.

وشهدت مناطق الحمري، والفايدية، وبلقس، تساقط حبات البرد مع ساعات الصباح الأولى، مصحوبة برياح نشطة ودرجات حرارة متدنية، وينظر المزارعون إلى هذه الأجواء بتفاؤل كما يحتفي الموروث الشعبي بهطول الأمطار في شهر مارس بعبارة “مطر مارس ذهب خالص”، في إشارة إلى فائدتها الكبيرة للمزروعات، قبل دخول موسم الحصاد في إبريل ويونيو.

ويعد تساقط الثلوج حدثًا استثنائيًا في شهر مارس تزامن مع تقلبات جوية في أنحاء البلاد بعد أن شهدت المنطقة الغربية والوسطى عواصف رملية أدت إلى سقوط ضحية في مدينة مصراتة، وهي تقلبات جوية دفعت الاتحاد الأوروبي للتحذير من خطر الاحتباس الحراري الذي يظهر بجلاء في ليبيا، وفق بيان بعثته في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية