القنصل الإيطالي: إيطاليا مهتمة بإعادة بناء مدينة بنغازي القديمة

أكد القنصل الإيطالي في بنغازي كارلو باتوري أن بلاده مهتمة بالتعاون مع السلطات الليبية لإعادة بناء مدينة بنغازي القديمة.

وأضاف “هي مثال فريد للعمارة العثمانية والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط، مع نهج “يحترم الماضي”، ولكن مع المنهجيات الحديثة والمواد والتقنيات المبتكرة الرائدة”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاءت تصريحات القنصل الإيطالي باتوري، الاثنين، خلال مؤتمر حول إعمار المدينة القديمة لعاصمة برقة منطقة شرق ليبيا.

وتابع، تم تنظيم الحدث في فندق تيبستي، الفندق الرئيسي في المدينة، وسط حضور شخصي وعبر الفيديو كونفرنس، من قبل مجلس مدينة بنغازي بالتعاون مع القنصلية العامة لإيطاليا.

وقال باتوري “أنا واثق من أن السلطات الليبية ستقترح نهجا لإعادة إعمار المدينة القديمة يأخذ في الاعتبار طابعها الأصلي ووظيفتها باعتبارها العمود الفقري الاجتماعي والاقتصادي للمدينة”، مضيفا “يشار إلى المدينة القديمة أحيانًا بالحي الإيطالي أو الحي العربي العثماني.

كما أضاف “أعتقد أن طريقة وصفها هذه محدودة للغاية، البلدة القديمة والحي المحيط بها في رأيي مجرد بنغازيني، الطبيعة الانتقائية لمبانيها، والمزيج السحري للأسلوب والتقاليد تجعلها مثالًا فريدًا للهندسة المعمارية وهي سمة مميزة لهذه المدينة.”

وشارك رئيس بلدية بنغازي صقر بوجواري والقنصل العام باتوري، رئيس الصندوق الحكومي لإعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة علي عبد العفيص، وكذلك أعضاء الأكاديمية والخبراء والفنيين والمسؤولين في الحدث، جنبًا إلى جنب مع رؤساء البلدية ومستثمرين من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال الليبيين والدوليين وممثلي المنظمات الدولية.

من جهته، قال مارك أندريه فرانك، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر تويتر، إن البرنامج الأممي في ليبيا “يفخر بالمشاركة في ورشة عمل حول إعادة إعمار مدينة بنغازي القديمة التي نظمتها القنصلية الإيطالية مع مجموعة واسعة من الخبراء، ونحن ملتزمون بالعمل والمساعدة في إعادة البناء معًا”.