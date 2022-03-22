بويصير: أتمنى أن يعلن الرئيس الأمريكي دعمه لحرية أوكرانيا من وسط «كييف» المحاصرة

أبدى محمد بويصير محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي والمقيم في ولاية تكساس الأمريكية، أمنياته أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوكرانيا ليعلن دعمه لهم في مواجهة روسيا، على حد قوله.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عندما كان الاتحاد السوفيتي عام 1962 يحاصر برلين الغربية، قرر الرئيس جون كينيدي أن يزورها وأن يبدأ كلمته لأكثر من 120 ألف من مواطني برلين الغربية بهذه العبارة التي تعنى «أنا مواطن برلينى» ويعلن دعم الولايات المتحدة للحرية في برلين”.

وأضاف “تمر السنوات ليسقط الاتحاد السوفيتي ومعه حصار برلين وتتوحد ألمانيا وتعود برلين عاصمة لأحد أكبر الاقتصادات العالمية. هل نسمع الرئيس بايدن هذا الأسبوع يستعيد نفس العبارة من «كييف» ويعلن أنه مواطن من كييف لتعود الأجيال القادمة لتذكرها بعد خمسين عاما وبعد أن تكون قوى العدوان قد انهارت هي أيضا”.