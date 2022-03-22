فتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية

أفاد مدير المكتب الاعلامي لمطار معيتيقة فوزي بن شعبان لـ 218 بفتح المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية وعودة تسيير الرحلات إلى مطارات بنينا والأبرق وطبرق.

وتوقع بن شعبان أن يبدأ الاستئناف الفعلي للرحلات من طرف الشركات المشغلة يوم الأربعاء، بعد أن توقفت الرحلات في الثالث من مارس الجاري بتعليمات من حكومة الوحدة، التي ادعت في حينه رصد حركة طائرات مسيّرة قرب مطار معيتيقة بطرابلس.

وكان إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الداخلية قد تزامن مع توجه أعضاء الحكومة الليبية من المنطقة الغربية إلى طبرق لأداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب، وتصاعد حدة التوتر مع حكومة الوحدة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة.

يذكر أن البعثة الأممية دعت، في بيان؛ إلى الفتح الفوري للمجال الجوي الذي عدّته أحد بنود تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار، وهي دعوة رددها السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

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