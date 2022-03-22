صنع الله: مجهودات “العريبي” حلت مشكلة تأخر مرتبات العاملين بالمؤسسة في بنغازي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه تم حل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة بمدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: تم ذلك الأمر بعد تواصل بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي.

وأضاف البيان: تم حل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، حيث تم إصدار التعليمات للإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وأوضح صنع الله، أن الفضل في تجاوز هذه العقبة كان بفضل الله أولاً، ثم بجهود النائب عيسى العريبي الذي لعب دورًا بارزًا، أدى في نهاية المطاف إلى الوصول إلي حل لهذه المشكلة.