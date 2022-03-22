الصليب الأحمر الدولي: متاعب كثيرة لليبيين بسبب تأثيرات تغير المناخ والأمن الغذائي

ليبيا – تناول تقرير ميداني نشرته اللجنة الدولية للصليب الأحمر آثار النزاع في ليبيا البلاد شديدة التأثر بتقلب المناخ المرجح أن يزيد من متاعب الإنتاج الزراعي عامة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه المتاعب ستنعكس بالتالي على سبل العيش والأمن الغذائي والأمن الاقتصادي للآلاف من المواطنين في ليبيا، متابعًا في ذات الوقت حال المزارعين في قرية العوينية التي تشكل الزراعة فيها المصدر الرئيسي للدخل لغالبية السكان.

وأضاف التقرير: إن النزاع المتواصل أجبر العديد من هؤلاء على هجر أراضيهم ومنازلهم بحثًا عن الأمان في مناطق أخرى، ليعود بعضهم إليها بعد سنوات من النزوح ويجدوا الأراضي قد جفت في وقت تضررت فيه البنية التحتية الحيوية بسبب الصراع.

ونقل التقرير عن أحد المزارعين ويدعى علي قوله: “لا يمكنني فعل أي شيء فقد فقدت كل شيء واضطررت إلى البدء من الصفر وبدأت في زراعة الأشجار مرة أخرى كما لو كنت في السنة الأولى من الزراعة، ولكن مع 3 سنوات متتالية من الجفاف لم تنمُ الأشجار وتزهر بسبب المناخ السيئ”.

ووفقًا للتقرير فإن التضاريس الوعرة لهذه القرية الجبلية تجعل من غير الممكن للمزارعين حفر الآبار، في حين تم تدمير خزانات المياه الوحيدة التي يستخدمها المزارعون لحالات الطوارئ في مواسم الجفاف خلال القتال العنيف الذي تشهده العوينية منذ العام 2011.

وتحدث التقرير عن ليبيا ذات الطبيعة الصحراوية إذ توجد الأراضي الصالحة للزراعة في ما نسبته أقل من 2٪ من أراضيها، فيما يتخلى المزيد من المزارعين عن مزارعهم وسط ندرة الموارد المائية في حين أن غلة الزراعة البعلية منخفضة للغاية بسبب الجفاف.

وأضاف التقرير: إن تغير المناخ يعرض ليبيا إلى ظواهر مناخية شديدة مثل العواصف الرملية والترابية المتزايدة والأكثر شدة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مبينًا أن تأثير سنوات الصراعات المتجددة جعل قدرة البلاد على التكيف أضعف إذ لا يتم توفير الموارد اللازمة للتخفيف من مخاطر تغير المناخ.

وبين التقرير أن هذه الموارد ذهبت للتعامل مع العواقب القصيرة والطويلة الأجل للصراع الذي طال أمده، في وقت شهدت فيه ليبيا انخفاضًا كبيرًا في هطول الأمطار بين أكتوبر من العام 2020 وذات الشهر من العام 2021، فيما لم تؤد الأيام الممطرة القليلة إلا إلى برك مائية تتبخر بسرعة من دون اختراق التربة.

وأضاف التقرير: إن الشدة غير المنتظمة لهطول الأمطار غالبًا ما تتسبب في حدوث فيضانات عرضية تلحق أضرارًا بالغة بالتربة وتؤثر على الإنتاج الزراعي وتتسبب في خسائر اقتصادية، فيما تتضاعف هذه الأضرار في بعض المناطق التي تضررت فيها بالفعل البنية التحتية للصرف بسبب الصراع.

وبالعودة إلى علي الذي قال: “مع ندرة هطول الأمطار لا يمكنني تحمل تكلفة نقل المياه بالشاحنات لري بستاني طوال العام فربما في الصيف نعم وإذا كان موسم الأمطار أفضل ولكن ليس طوال العام”. فيما أوضح التقرير أن ليبيا تتأثر شأنها شأن جميع البلدان المتضررة من النزاعات بشكل غير متناسب بتغير المناخ.

وتابع التقرير: إن ليبيا تصنف ضمن البلدان الأقل استعدادًا لمخاطر المناخ على مستوى العالم؛ إذ ترك الصراع البلد عرضة لتقلب المناخ بسبب انخفاض القدرة على التكيف التي من المرجح أن تزيد من آثار المخاطر الطبيعية على الإنتاج الزراعي، فيما تعد الموارد المائية المتجددة المحدودة.

وأوضح التقرير أن كل هذه العوامل فضلًا عن الجفاف وسوء التربة تحد بشدة من الإنتاج، ما يجبر البلاد على استيراد نحو 75% من الغذاء المطلوب لتلبية الاحتياجات المحلية، وفقًا للبنك الدولي فيما بدأت بالفعل تداعيات ذلك في الأسواق المحلية وفقًا لجلال القاضي من مركز البحوث الزراعية بمصراتة.

ترجمة المرصد – خاص

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