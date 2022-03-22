وسط غياب مجلس النواب.. ترقب انطلاق المشاورات الليبية برعاية أممية في تونس

تستعد البعثة الأممية، الثلاثاء، لإطلاق المشاورات المتعلقة بالتوافق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في العاصمة التونسية، بحضور اللجنة المسماة من المجلس الأعلى للدولة وغياب ممثلي مجلس النواب.

واعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الذي تدعم بلاده المبادرة الأممية بشأن التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية بين مجلسي النواب والدولة؛ انطلاق المشاورات خطوة مهمة وعملية في اتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون، وفق تغريدة له.

وكانت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز قد أطلقت مبادرة تشمل تشكيل لجنتين من مجلسي النواب والدولة؛ لبحث مسألة التوافق على القاعدة الدستورية، ومراجعة القوانين الانتخابية، وهي دعوة لقيت ترحيب المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، بينما أحجم مجلس النواب عن تشكيل اللجنة المعنية، وسط ضغوط أممية لدفعه نحو الانخراط في المشاورات.

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