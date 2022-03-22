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صنع الله: مجهودات «العريبي» حلت مشكلة تأخر مرتبات العاملين بالمؤسسة في بنغازي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنه تم حل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة بمدينة بنغازي.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “تم ذلك الأمر بعد تواصل بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النائب عيسى العريبى”.

وأضاف البيان “تم حل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، حيث تم إصدار التعليمات للإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص”.

وأوضح صنع الله، أن الفضل في تجاوز هذه العقبة كان بفضل الله أولاً، ثم بجهود النائب عيسى العريبى الذي لعب دوراً بارزاً، أدى في نهاية المطاف إلى الوصول إلي حل لهذه المشكلة.

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صحيفة الساعة 24

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