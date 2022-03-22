أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حل مشكلةتأخر المرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أنه بعد تواصل رئيسها مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية النائب عيسى العريبىتمحل مشكلة تأخر مرتبات وتنسيب العاملين بفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، حيث صدرت التعليمات للإدارة العامة للشؤون المالية بالمؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وبين صنع الله أن النائب العريبي له الفضل في تجاوز هذه العقبة حيث لعب دوراً بارزاً، أدى لحل المشكلة.