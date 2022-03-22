مطار معيتيقة يعلن استئناف الرحلات الداخلية و فتح المجال الجوي

العنوان – طرابلس

كشف مدير المركز الإعلامي لمطار معيتيقة فوزي بن شعبان اليوم الثلاثاء استئناف الرحلات الداخلية و فتح المجال الجوي بكافة المطارات اليوم.

وتوقع بن شعبان في تصريحات صحفية أن يكون استئناف تسيير الرحلات ابتداءً من يوم غدا الأربعاء.

وفي مطلع مارس الجاري كان رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليماته بإيقاف الرحلات الداخلية بين مطار معيتيقة ومطارات شرق ليبيا.

وادعت الحكومة من خلال الناطق باسمها محمد حمودة أن سبب إغلاق المجال الجوي لتوفر تقارير بوجود طائرات مسيرة تحلق منخفضة في مجال معيتيقة.

إلا أن هذه الخطوة جاءت عقب تكليف مجلس النواب حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا مباشرة أعمالها بعد منحها الثقة، وذلك لمنعها من الوصول إلى طرابلس لاستلام السلطة.