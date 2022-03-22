تدني حالات الإصابة والوفيات بكورونا في ليبيا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، 76 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 966 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 670؛ سُجّل إصابة 76 حالة، إلى جانب تسجيل خمس حالات وفاة على مستوى البلاد، جميعها بالمنطقة الغربية، بينما لم تسجل أي حالة وفاة في المنطقتين الشرقية والجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 7,8 %بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,211، منها 6,700 حالة نشطة من بينها 112 حالة حرجة ، إضافة إلى تعافي 488,129 حالة، ووفاة 6,382 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,119,257 شخصا منهم 119,747 تلقوا الجرعة الثانية بينما تلقى 87,339 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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