وفد دبلوماسي رفيع يبحث إعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس

التقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وفدًا أميركيًا رفيع المستوى، يتقدمه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية السفير جون باس؛ تمهيدًا لإعادة فتح السفارة الأميركية في طرابلس.

وسلم الوفد، الذي التقته المنقوش الثلاثاء في طرابلس، وضم إلى جانب جون باس؛ المبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند ومساعد وزير الأمن الدبلوماسي الأميركي جينتري سميث، رسالة من نظيرها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين، وفق بيان الخارجية الليبية.

من جانبها، رحبت المنقوش بالخطوة الأميركية التي وصفتها بالإيجابية والتي جاءت ثمرة للجهود المشتركة بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين في البلدين، كما أعربت عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأميركي؛ من أجل إنجاح مهمته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية