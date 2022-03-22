رئيس الوزراء يمنع منعًا باتًا تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة الدبيبة

أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، خطابًا موجهًا لرؤساء المؤسسات والمصالح والشركات العامة وعمداء البلديات بمنع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة الدبيبة الأعمال المنتهية الولاية.

وشدد باشاغا في الخطاب الذي تحصلت قناة “ليبيا الحدث” على نسخة منه، على عدم إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة والشركات التجارية المملوكة للدولة كليا أو جزئيًا.

وأضاف الخطالب:”يحظر على الجهات المختصة قانونًا مباشرة أي إجراءات بشائها، ويجب على رؤساء ومدراء الدوائر والمكاتب بالوحدات والجهات الإدارية ذات العلاقة الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية بناء عليها”.