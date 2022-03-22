الملف الليبي على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

انطلقت اليوم الثلاثاء الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، تحت عنوان “بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية” لبحث الأوضاع عدة دول عربية بينهم ليبيا.

وذكرت المنظمة أن أعمال الدورة ستركز على ملفات سياسية عديدة أبرزها تطورات الأوضاع في ⁧‫اليمن‬⁩ و⁧‫ليبيا‬⁩ وجمهورية ⁧‫السودان‬⁩، بالإضافة إلى ⁧‫الصومال‬⁩ و ⁧‫سوريا‬⁩.

ومن المقرر أن يناقش وزراء الخارجية كذلك عددا من القضايا الإفريقية‬⁩ من بينها الوضع في جمهورية ⁧‫مالي‬⁩ ومنطقة ⁧‫الساحل‬⁩ وبحيرة ⁧‫تشاد‬⁩، بالإضافة إلى الوضع في إفريقيا الوسطى، وجمهورية ⁧‫غينيا.‬⁩

وأشارت المنظمة إلى أن الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الخارجية بمنظمة التعاون الإسلامي يشكل النشاط الأبرز الثاني للمنظمة بعد الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية الذي عقد في ديسمبر الماضي بشأن الأوضاع الإنسانية في أفغانستان.