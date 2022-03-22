مكافحة الأمراض يعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في هذه المدن

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع عدد الحالات المصابة بكورونا في مدن سبها وغدامس ودرنة مقارنة بالاسبوع الماضي.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته الاسبوعية أن عدد العينات المفحوصة هذا الاسبوع بلغ 8,539 عينة مقارنة بالاسبوع الوبائي الماضي والذي جرى خلاله فحص 13,897 عينة.

وأشار المركز إلى أن عدد الوفيات بلغ 27 حالة ونسبتهم 3% مقارنة بالاسبوع الوبائي السابق والذي جرى فيه تسجيل 42 حالة وفاة بنسبة بلغت 2%.

ولفت المركز إلى زيادة عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى 2,195,123 مطعم وبلغ عدد المطعمين بالجرعة الثانية 1,118,713 مطعم فيما بلغ عدد المطعمين بالجرعة التعزيزية 86,268 مطعم.