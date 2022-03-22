وليامز تؤكد سعيها لتسهيل التوافق بين مجلسي النواب والدولة

أعربت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن استعدادها لتسهيل التوافق بين مجلسي النواب والدولة، متوقعة أن ينظم ممثلو مجلس النواب قريبًا إلى المشاورات المنعقدة في تونس لتتمكن اللجنة المشتركة من الشروع رسمياً في المشاورات .

وأكدت وليامز، في كلمة افتتاحية، الثلاثاء، في الجلسة غير الرسمية للمشاورات المتعلقة بالإطار الدستوري أنها كانت داعمة “إلى حد ما” للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، والذي تمخض عنه التعديل الدستوري رقم 12، مشيرة إلى إدراكها الدور الجوهري للمجلسين في الاتفاق على أساس دستوري، وذلك ضمن تفويض البعثة الأممية لتسهيل إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن.

وأضافت وليامز أن المشاورات ستتطرق إلى أسئلة حساسة وصعبة حول النظام السياسي المستقبلي ومعايير الأهلية والإطار الانتخابي مجددة أهمية إجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، والعمل الجاد للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة.

وأشارت إلى أنها، ومن خلال التواصل مع الجميع؛ سعت إلى إسماع أصوات الناخبين المسجلين، ودعت باستمرار الأطراف المعنية السياسية إلى احترام وتحقيق الحقوق السياسية للشعب الليبي في اختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، وفق قولها.

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