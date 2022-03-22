الزغيد: لجنة البرلمان لن تناقش إعداد قاعدة دستورية للانتخابات

أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، عدم إمكانية إجراء الانتخابات في الوقت الراهن لعدم قانونية الإجراء طبقًا لما نص عليه التعديل الـ 12 للإعلان الدستوري.

وقال الزغيد في تصريح صحفي، إن لجنة من النواب ذهبت إلى تونس للقاء المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، للتأكيد على أن القوانين التي أصدرها المجلس غير قابلة للنقاش.

وأوضح أن اللجنة لن تناقش إعداد قاعدة دستورية للانتخابات كما يشاع، معتبرا أن القاعدة موجودة أساسًا في خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس الدولة.