سفير الاتحاد الأوروبي لـ”صنع الله”: يجب الحفاظ على استقلالية مؤسسة النفط

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، لرئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، على ضرورة الحفاظ على الاستقلال والطبيعة اللاسياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال «ساباديل»، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “لقاء رائع مع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، في الظروف الاستثنائية في ليبيا والعالم ، يحتاج الليبيون إلى الاتفاق على كيفية التأكد من تلبية النفقات الضرورية وفي نفس الوقت حماية الدخل للتأكد من استخدامه لصالح جميع الليبيين. وقت المسؤولية والإجماع”.

وأكمل تغريدته موضحًا أنه يجب الحفاظ على “الاستقلال والطبيعة اللاسياسية لمؤسسة النفط”، مردفًا أنه “يجب الحفاظ عليها الآن أكثر من أي وقت مضى كمساهمة رئيسية في السلام والأمن والاستقرار. جنبا إلى جنب مع إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، يجب أن يوفر أساسًا متينًا للشفافية والتوزيع العادل بين جميع الليبيين”.