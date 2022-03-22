أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن مرحلة الاستقرار التي تشهدها ليبيا ستكون مناسبة جدا للبناء والإنشاء وتطوير البنية التحتية في جميع المدن الليبية وايطاليا أحد الدول الرائدة في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي التي نظمتها بلدية بنغازي والقنصلية الإيطالية، بمشاركة مسؤولين ومستثمرين من القطاع العام والخاص ورجال أعمال ليبيين ودوليين، وممثلين عن المنظمات الدولية بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأعرب العقوري عن دعمه لمثل هذه المؤتمرات والملتقيات التي تهدف للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تخطيط المدن مؤكدا تقديره لخبرات المتخصصين والشركات الإيطالية في هذا المجال موجهاً لهم الدعوة للمشاركة في إعمار جميع المدن الليبية .

وأشار العقوري إلى أن مشاركته في ورشة العمل يأتي لإرسال رسالة بأن ليبيا تتعافى وأننا نرحب بالجميع لمساعدتنا في بناء بلادنا

وجرى خلال ورشة العمل تقديم عروض لعدد من الخبراء الإيطاليين حول إعادة إعمار المدينة القديمة في بنغازي والحفاظ على الموروث الثقافي والأثري في تلك المنطقة