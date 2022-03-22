القنصل الإيطالي في بنغازي يؤكد أن بلاده تسعى لإعادة إعمار المدينة القديمة

العنوان – بنغازي

أكد القنصل الإيطالي في بنغازي كارلو باتوري أن بلاده مهتمة بالتعاون مع السلطات الليبية لإعادة بناء مدينة بنغازي القديمة.

وأضاف باتوري خلال مؤتمر تم تنظيمه من قبل مجلس مدينة بنغازي، بالتعاون مع القنصلية العامة لإيطاليا في فندق تيبستي حول إعمار المدينة القديمة لعاصمة برقة أن بنغازي القديمة مثال فريد للعمارة العثمانية والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط.

وأشار القنصل الإيطالي إلى أن نهج هذه العمارة يحترم الماضي ولكن مع المنهجيات الحديثة والمواد والتقنيات المبتكرة الرائدة.

وأوضح باتوري، أن السلطات الليبية ستقترح نهجا لإعادة إعمار المدينة القديمة يأخذ في الاعتبار طابعها الأصلي ووظيفتها باعتبارها العمود الفقري الاجتماعي والاقتصادي للمدينة.

ولفت إلى أن الطبيعة الانتقائية لمبانيها، والمزيج السحري للأسلوب والتقاليد تجعلها مثالًا فريدًا للهندسة المعمارية وهي سمة مميزة لهذه المدينة.