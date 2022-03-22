وليامز تبحث مع السفير السعودي سبل تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها

ليبيا – التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز أمس الإثنين عبد العزيز بن علي الصقر سفير المملكة العربية السعودية في ليبيا.

السفير السعودي أعرب وفقًا لتغريدة نشرتها وليامز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، بهدف إعادة بناء التوافق على أساس دستوري وقانوني راسخ يمكن من إجراء الانتخابات.

وناقش الجانبات أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية