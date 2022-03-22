النهوض بالعدالة الجنائية.. محور مباحثات العدل مع مكتب النائب العام

بحثت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن رفقة النائب العام الصديق الصور النهوض بالعدالة الجنائية في البلاد، وآليات عمل جهاز الشرطة القضائية.

واستعرض اللقاء، الذي عقد الثلاثاء بمقر وزارة العدل بطرابلس؛ سبل العمل على تقريب التقاضي ونقل المتهمين من مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلي النيابات والمحاكم، وفق منشور وزارة العدل.

يذكر أن الوزيرة عبدالرحمن ترأست لجنة تحقيق وزارية مشكلة من مجلس وزراء حكومة الوحدة، والتي برأت مؤخرًا وزير الثقافة والتنمية المعرفية من الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة لها، مع رفض عبدالرحمن المعلن إجراءات النيابة العامة التي حبست احتياطيًا عددًا من الوزراء على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات فساد.

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