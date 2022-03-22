الوقود متوفر وحركة النواقل النفطية على الموانئ الليبية تسير بشكل طبيعي – أخبار ليبيا 24 – ليبيا

أخبارليبيا24

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الثلاثاء. أن حركة توافد النواقل النفطية على الموانئ الليبية تسير بشكل طبيعي.

وأكدت الشركة أنه بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط. فإن عمليات التزويد لصالح شركات التوزيع من مستودعاتها مستمرة بدون عوائق. والسعات التخزينية لديها ممتازة.

وأصدر رئيس لجنة إدارة الشركة إبراهيم ابو بريدعة. تعليماته منذ ظهور مظاهر الازدحام لإدارة التفتيش والمتابعة بالبريقة برصد و متابعة كافة المحطات التي استلمت مخصصاتها وتغلق أبوابها أمام المواطن.

وأوضح بوبريدعة. أن تلك المحطات تغلق أبوابها رغم توفر الوقود لديها حسب ماهو معلن عنه بالقوائم التي تنشر عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة أنه سيتم حصر هذه المحطات من أجل التبليغ عن المخالفين منهم لمكتب النائب العام.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط. بأن الوقود متوفر بجميع أنواعه، مشددة على المحطات من خلال شركات التوزيع التابعة لها باستمرار تزويد كافة طلبات الوقود و تلبية احتياجات المواطنين.