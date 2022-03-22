عقب استلامه مهامه.. نائب رئيس الحكومة: سنعطي مناطق الجنوب اهمية خاصة في الميزانيات وبرامج مشروعات التنمية واعادة الاعمار

أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية سالم الزادمة، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن مباشرة الحكومة الليبية اعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية في مقر الوزارات والمؤسسات الحكومية.

الزادمة، وفي بيانه الذي نقلته قناتنا، قال: “استشعارا من القوى الوطنية والمؤسسات السياسية الشرعية الليبية لمخاطرة التدخلات الاجنبية في القرار الوطني، وادراكا منها باهمية تحقيق مطلب ورغبة اكثر من 2 مليون ونصف ناخب في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودرءا لمخاطر افشال العملية الانتخابية وانطلاقا من اهمية التوافق الليبي الليبي الخالي من الوصايا والتدخلات الاجنبية والذي افضى الى ايجاد خارطة الطريق المستندة الى التعديل الدستوري الثاني عشر التي توافق مجلسي النواب والدولة عليها واعتمده مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة بتاريخ 10 فبراير2022، وبناء على نيل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا الثقة من مجلس النواب وبتاريخ 1 مارس 2022”.

وأعلن الزادمة، باسم الحكومة الليبية من مدينة سبها بالجنوب الليبي الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي الليبي والمعتمدة من مجلس النواب السلطة التشريعية الليبية واعتماد الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقا المؤسسة الدستورية والتوافق وانهاء بالمرحلة الانتقالية، والتشديد على تكريس الجهود لحماية الثوابت الوطنية المتمثلة في ضمان وحدة ليبيا واستقرار واستقلال سيادتها، والعمل الحثيث المصالحة الاجتماعية بالجنوب الليبي تمهيدا للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة على أسس العدالة التصالحية ومبادئ الاسلام السمحة في التسامح والتصالح، ومحاربة ممارسات الفساد الاداري والمالي بكل اشكاله وصوره عبر المؤسسات الرقابية والضبطية وعدم التهاون مع المعتدين على اموال الشعب الليبي في الداخل والخارج”.

وتابع: “اعطاء مناطق الجنوب اهمية خاصة في الميزانيات وبرامج مشروعات التنمية واعادة الاعمار على اسس موضوعية وعلمية لتحقيق مستوى معيشي كريم ولائق، التركيز على حماية امن المنشآت الحيوية والاستراتيجية والثروات الطبيعية بالمنطقة الجنوبية من نفط وغاز ومياه ومعادن لانها حق لكل الليبيين من الاجيال الحاضرة والمستقبلية، ودعوة دول الجوار الجنوبية للتعاون والتنسيق مع الحكومة الليبية ومؤسساتها بالمنطقة الجنوبية وفق الاتفاقيات والمعاهدات والروابط التاريخية بين الشعوب المنطقة للحد من ظاهرة الهجرة الشرعية ماتلحقه من ضرر بالغ للامن القومي وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الانشطة والمجموعات الارهابية والتنظيمات المسلحة الاجنبية، وتنفيذ الاتفاق ذات العلاقة بحماية الحدود المشتركة”.