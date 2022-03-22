الفطيسي: من الضروري إبعاد «مؤسسة النفط» عن أي صراع سياسي

رأى عضو مجلس النواب، عبد الغني الفطيسي، أن حجب إيرادات النفط وعدم إيداعها في المصرف الخارجي للدولة سيتسبب في إحداث أضرار وهذا تصرف مخالف للقوانين والتشريعات المنظمة، بل ويعرض من يقوم به للمساءلة القانونية.

وقال الفطيسي في تصريحات صحفية له: “من الضروري جدًا إبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أية صراعات سياسية كونها المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة الليبية”.

وأضاف “مؤسسة النفط تعود الآن وتقرر منع الإيرادات بعد تسمية حكومة جديدة من قبل البرلمان”.

وتابع “حدث الشيء نفسه من الامتناع عن تحويل الإيرادات في نهاية حكومة السراج، وفي الفترة الأولى لاستلام حكومة الدبيبة الذي تواصل بعد ذلك مع المصرف المركزي ومؤسسة النفط وتم حل الأمر”.