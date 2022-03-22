وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال: نبحث عن بدائل لتوريد القمح من ألمانيا وإيطاليا واليونان

ليبيا – قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج أمس إن حجم استيراد القمح من أوكرانيا يبلغ 600 ألف طن، 50 بالمئة من القمح المستورد، مؤكدًا أن ليبيا تبحث عن بدائل لتوريد القمح من ألمانيا وإيطاليا واليونان للتعويض عن أوكرانيا.

الحويج وردًا على سؤال “سبوتنيك” حول حجم الاستيراد السنوي لليبيا من أوكرانيا وكم يشكل من حجم الحصة الواجب توفيرها للسوق الليبي، أكد أن حجم الاستيراد لمادة القمح من أوكرانيا كمية 600 ألف طن ما يمثل نسبة 50 بالمئة من الحصة الواجب توفيرها.

وأوضح أن الوزارة تقوم بالبحث عن مصادر بديلة لتوريد القمح من دول أخرى بعيدة عن بؤرة الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، مثل ألمانيا، إيطاليا، اليونان، مبينًا أنه تم عقد اجتماعات مع سفراء هذه الدول وذلك لإيجاد آليات سريعة لتوريد الاحتياجات كما هو جارٍ الآن في توريد كميات من مادة الدقيق.

وأشار إلى أنه الوزارة تقوم بالتواصل المباشر مع موردي القمح لتوفير مخزون استراتيجي لمعرفة المتوفر فيه حاليًا، بالإضافة إلى توريد دقيق جاهز للسوق المحلي.

وحول تقييم الوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا وقرب شهر رمضان، أكد الحويج أن الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار هي أزمة تمر بكافة الدول نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية والمصدرات الأساسية لمادة القمح والأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع الشحن البحري وإيقاف العديد من الدول لصادراتها من السلع الأساسية نتيجة هذه الأزمة، مضيفًا بأن الوزارة تحاول بالتنسيق مع مجلس الوزراء توفير كافة السلع الأساسية ووضع عدة اقتراحات للدعم وإمكانية تسعير السلع الأساسية.

وبشأن أزمة الخبز رغم وجود قرارات من الحكومة مع متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الرقابية لكن المخابز تستعمل أسلوب الضغط على المستهلك، سواء في عدم الاعتماد على حجم الرغيف أو المواصفات، وهل استطاعت المخابز فرض أولوياتها على المواطن، قال الحويج: “إن إدارة التجارة الداخلية بالوزارة تقوم بدراسة تكلفة أسعار رغيف الخبز وفق الأسعار الحالية لمادة الدقيق وإصدار قرار بالخصوص وفقًا للتكلفة الفعلية بعد استقرار أسعار الدقيق وهذا السعر سيحدد لفترة ثلاثة أشهر قابلة للمراجعة والتعديل”.

وتابع الحويج حديثه بالقول: “يتم التنسيق دائمًا بين النقابات والوزارة وخاصة نقابة الخبازين والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للصناعة ومجلس رجال الأعمال، وتم عقد العديد من الاجتماعات بالخصوص لمناقشة آليات ضبط الأسعار وحماية المستهلك”.

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