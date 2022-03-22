اقتصاد الوحدة تدرس تقديم دعم مالي لمواجهة ارتفاع الأسعار

أفاد مراسل “218” بمدينة طرابلس أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعكف على دراسة مقترح يقضي بتقديم دعم مالي لكل عائلة مقيدة بمنظومة الرقم الوطني تصرف لمدة شهرين.

وأضاف أن المقترح جاء بين مقترحات عدة في اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، بحضور ممثلين عن صندوق موازنة الأسعار ومديري شركات المطاحن وعدد من التجار.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، تضم في عضويتها عددًا من رجال الأعمال والتجار وأصحاب المطاحن، على أن تتولى اللجنة ملف موازنة الأسعار وتتكفل بشراء السلع الموردة من التجار وإعادة طرحها بالسوق وفق قائمة أسعار حددتها الدولة بما يتماشى مع القوة الشرائية.

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