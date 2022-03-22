مرضانا في مصر ينتظرون الفرج .. وسفيرنا هناك : نترقب انفراجة

أفاد سفير ليبيا لدى مصر، محمد عبد العالي، بأن السفارة تترقب انفراجة في ملف علاج المرضى في الساحة المصرية، عبر إحالة المخصصات المالية خلال أيام.

وأضاف عبد العالي خلال لقائه عددا من المرضى ومرافقيهم بمقر السفارة وبحضور اللجنة المكلفة بمتابعة أوضاع المرضى ورئيس المكتب الصحي المكلف أن المشكلة المتعلقة بعلاج المرضى تكمن في عدم إحالة أي مخصصات مالية لعلاج المرضى منذ فترة طويلة، على الرغم من المناشدات المتكررة بهذا الشأن.

وفي وقت سابق طالب ديوان المحاسبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بالإفراج عن المخصصات المالية المتعلقة بعلاج المرضى الليبيين في الخارج، محذرا من تأثير تأخير صرف هذه المخصصات على أوضاع المرضى في الخارج بعد توقف المصحات والمستشفيات عن استقبالهم.

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