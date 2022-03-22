الولايات المتحدة تمهّد لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية

في خطوة تستهدف دعم ليبيا دبلوماسياً وسياسياً، بحث وفد أميركي في العاصمة طرابلس اليوم، في ملفات عدة تتعلق بأزمة السلطة في البلاد، بالإضافة إلى فتح مجال أوسع للتعاون بين البلدين.

والتقت وزيرة الخارجية الليبية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وفداً من وزارة الخارجية الأميركية في العاصمة اليوم، يتقدمه وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية السفير جون باس، والمبعوث الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالإضافة إلى مساعد وزير الأمن الدبلوماسي جينتري سميث.

وافادت وزارة الخارجية بأن هذه الزيارة تهدف إلى «إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس».

وسبق للمنقوش أن دعت في مايو (أيار) الماضي، الولايات المتحدة لفتح سفارتها وقنصليتها في مدينتي طرابلس وبنغازي، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته حينها في طرابلس، مع جوي هود، النائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأميركي.

ونقلت المنقوش، اليوم، أنها تسلمت من الوفد الأميركي رسالة من نظيرها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تتعلق بتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين الصديقين.

وثمّنت المنقوش، هذه الخطوة، التي وصفتها بـ«الإيجابية»، وقالت إنها جاءت «ثمرة للجهود المشتركة» بين الجانبين في تسهيل حركة المواطنين بالبلدين، معربة عن استعداد الوزارة الكامل لتقديم كل الدعم للوفد الأميركي من أجل إنجاح مهمته.

وأغلقت أميركا سفارتها بطرابلس، في يوليو (تموز) 2014 ونقل العاملين فيها، بعد انتشار حالة من الفوضى في البلاد، وجاء ذلك بعد عامين من مقتل السفير الأميركي في ليبيا كريستوفر ستيفنز، وثلاثة من موظفي السفارة في هجوم على القنصلية الأميركية ببنغازي في سبتمبر (أيلول) 2012.

وهنّأ الوفد الأميركي وزيرة الخارجية الليبية على منحها الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة 2022، مؤكداً دعم الولايات المتحدة للمسار السياسي في ليبيا، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وجدد السفير الأميركي تأكيده في تصريح نقلته سفارته اليوم، أن بلاده تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن «القاعدة الدستورية» للانتخابات العامة، «كأهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها».