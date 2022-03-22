التعليم: الإذن بقبول طلبات الدخول للامتحانات بنظام المنازل

منحت وزارة التعليم الإذن لمديري مكاتب الامتحانات الإذن بفتح باب قبول طلبات الدخول للامتحانات بنظام المنازل بعدد من صفوف التعليم الأساسي والثانوي.

وبموجب خطاب موجه من المدير العام للمركز الوطني للامتحانات السيد مسعود إلى مراقبي التربية والتعليم يؤذن لمديري مكاتب الامتحانات في المراقبات التعليمية بفتح باب قبول طلبات الدخول للامتحانات بنظام المنازل في الصفوف (التاسع، الأول ثانوي، الثاني ثانوي قسم أدبي، الثالث ثانوي قسم أدبي، الأول ثانوي ديني، الثاني ثانوي ديني، الثالث ثانوي ديني) وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022 إلى نهاية دوام يوم الخميس 19 مايو 2022 وفق شروط وضوابط الامتحانات المعمول بها.