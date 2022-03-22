العرفي: الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير أي بعد نحو أربعة عشر شهرًا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن اللجنة التي اختارها المجلس للمشاركة في مباحثات الحوار بتونس تأتي في سياق خارطة الطريق النيابية ووفقًا للتعديل الدستوري الثاني عشر.

العرفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء، أوضح أنهم شكلوا هذه اللجنة من اثني عشر عضوًا مناصفة بين النواب وخبراء في القانون الدستوري، بغية حل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية للانتخابات ومعالجة القوانين الانتخابية.

وأكد عضو البرلمان أن الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو أربعة عشر شهرًا.

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