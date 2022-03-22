سفير ليبيا بروما يرفض التسليم والشرطة الإيطالية تتدخل

أفاد مصدر خاص لـ 218، أن السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني يرفض التسليم بعد أن وصلته برقية من وزارة الخارجية والتعاون الدولي تطلب فيه منه ذلك، بناء على قرار ديوان المحاسبة القاضي بإيقافه عن العمل.

وأشار المصدر إلى أن الترهوني رفض تنفيذ الأمر أو تسليم ما بعهدته أو الخروج، حيث قام باستدعاء الشرطة الإيطالية لحمايته، بسبب تواجد بعض أهالي المرضى أمام السفارة.

وكان ديوان المحاسبة قد قرر قبل أيام التوقيف الاحتياطي لكل من الترهوني، والملحق الصحي بالسفارة الليبية ورئيس قسم الشؤون الإدارية بالسفارة، وذلك بتهمة استغلال سلطات وظيفتهم بالمخالفة للتشريعات النافذة.

جدير بالذكر أن “218”، كشفت من خلال وثائق حصلت عليها، عن تحايل الترهوني على وزارة الخارجية لغرض الحصول على مبلغ مالي بالتجاوز، عبر ادّعاء تغطية تكاليف علاج والد زوجته، ليتضح فيما بعد أن والد زوجته متوفى منذ أكثر من عام، وأنه تعمد الكذب للحصول على مبلغ مالي يتجاوز 81 ألف يورو، وفق فاتورة مبدئية محالة من مستشفى الزوربي الإيطالي بالمخالفة للقانون.

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